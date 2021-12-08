Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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Украинский лидер отметил, что детали разговора лидеров США и России он прокомментирует после разговора с Байденом. По его словам, диалог состоится 9 декабря, поскольку такое время предложила американская сторона.

Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом России. Наша победа в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное – мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства,

– резюмировал Зеленский.

Ранее в Офисе Президента отказались комментировать разговор Байдена с Путиным, потому что там хотят оценить его по информации, полученной из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ.

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что реакции от ОП стоит ждать после переговоров украинского и американского лидеров, которые пройдут в ближайшее время. В каком именно формате пройдет разговор – телефонного звонка или видеозвонка – пока неизвестно.

Интересно! Советник главы ОП Михаил Подоляк 7 декабря отметил поддержку позиции Джо Байдена, которую он выразил во время переговоров с Путиным. Речь идет о призывах к деэскалации ситуации возле границ Украины и возвращении к дипломатии.

Как прошел разговор Байдена с Путиным

Переговоры лидеров США и России состоялись 7 декабря в видеоформате и продолжались больше 2 часов. Байден вышел на связь из Белого дома, а Путин – из резиденции в Сочи.

Во время разговора глава США заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он выразил обеспокоенность относительно ситуации, которая сложилась вблизи границы Украины, и заверил в жестком ответе на возможную агрессию. Между тем в Кремле говорят, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".

У Владимира Путина заявили, что президенты США и России договорились о еще одном разговоре.

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