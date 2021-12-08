О том, что лидеры государств намерены в скором времени еще раз пообщаться, сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Байден и Путин проведут еще один разговор

Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз,

– отметил Песков.

Сроки новых переговоров России и США по итогам общения Владимира Путина и Джо Байдена пока не определили.

Напомним, 9 декабря американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор политиков длился более 2 часов и происходил с глазу на глаз в видеорежиме.

Байден заявил, что будет решительно отвечать на эскалацию конфликта с Украиной. В частности, США и союзники отреагируют на агрессию сильными экономическими и другими мерами.

Президент США также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Байден подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.

Зато в Кремле говорят, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".

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