Про те, що лідери держав мають намір незабаром ще раз поспілкуватися, повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

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Байден і Путін проведуть ще одну розмову

Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз,
– зазначив Пєсков.

Терміни нових переговорів Росії та США за підсумками спілкування Володимира Путіна і Джо Байдена наразі не визначили.

Нагадаємо, 8 грудня американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

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