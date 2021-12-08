Про те, що лідери держав мають намір незабаром ще раз поспілкуватися, повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

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Байден і Путін проведуть ще одну розмову

Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз,

– зазначив Пєсков.

Терміни нових переговорів Росії та США за підсумками спілкування Володимира Путіна і Джо Байдена наразі не визначили.

Нагадаємо, 8 грудня американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Розмова політиків тривала понад 2 години та відбувалася віч-на-віч у відеорежимі.

Байден заявив, що буде рішуче відповідати на ескалацію конфлікту з Україною. Зокрема, США та союзники відреагують на агресію сильними економічними та іншими заходами.

Президент США також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

Натомість у Кремлі кажуть, що президенти говорили про "внутрішньоукраїнську кризу".

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