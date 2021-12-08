Про те, що лідери держав мають намір незабаром ще раз поспілкуватися, повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.
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Байден і Путін проведуть ще одну розмову
Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз,
– зазначив Пєсков.
Терміни нових переговорів Росії та США за підсумками спілкування Володимира Путіна і Джо Байдена наразі не визначили.
Нагадаємо, 8 грудня американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському.
Підсумки розмови Байдена та Путіна
- Розмова політиків тривала понад 2 години та відбувалася віч-на-віч у відеорежимі.
- Байден заявив, що буде рішуче відповідати на ескалацію конфлікту з Україною. Зокрема, США та союзники відреагують на агресію сильними економічними та іншими заходами.
- Президент США також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.
- Натомість у Кремлі кажуть, що президенти говорили про "внутрішньоукраїнську кризу".
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