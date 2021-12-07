Про це ввечері 7 грудня повідомили у Білому домі. Раніше там опублікували заяву за підсумками перемовин Байдена з очільником Кремля.

Зверніть увагу Завершились перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови

Раніше в українському МЗС анонсували "контакти США та України на високому та найвищому рівнях". Ввечері 6 грудня Кулеба уточнив, що Байден зателефонує Зеленському вже після перемовин з Путіним. Втім, коли саме це станеться – не уточнював.

Підсумки розмови Байдена з Путіним

В адміністрації Байдена уточнили, що Україна була головною темою розмови Байдена і Путіна. Там запевнили, що президент США прямо висловив свою позицію та підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Також у Білому домі США заявили, що розширять військову допомогу України, якщо Росія вдасться до нових агресивних дій. Водночас у США підкреслили, що готові допомогти просуванню реалізації Мінських угод.

Важливо! Про підсумки переговорів з Путіним Байден вже проінформував Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію.

В американського президента також запевнили, що США готують "чіткі відповіді" на можливу ескалацію з боку Росії. Там "готові позитивно відповісти" на запити країн Балтії, Румунії та Польщі щодо військової допомоги в разі ескалації в Україні.

В ОП прокоментували перемовини політиків

У Зеленського підкреслили, що підтримують позицію Байдена, тобто його заклики до деескалації ситуації та повернення до дипломатії. Такою інформацією поділився радник голови ОП Михайло Подоляк. Він переконаний, що у перемовинах Байдена та Путіна не сталося нічого сенсаційного. Мовляв, розмову радше можна описати як проміжний аналіз глобального порядку денного, який стосується США та союзників.

Про підсумки розмови Байдена та Путіна – дивіться у відеооблозі WTF на 24 каналі: