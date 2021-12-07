Об этом вечером 7 декабря сообщили в Белом доме. Ранее там опубликовали заявление по итогам переговоров Байдена с главой Кремля.

Обратите внимание Завершились переговоры Путина и Байдена: итоги разговора

Ранее в украинском МИД анонсировали "контакты США и Украины на высоком и самом высоком уровнях". Вечером 6 декабря Кулеба уточнил, что Байден позвонит Зеленскому уже после переговоров с Путиным. Впрочем, когда именно это произойдет – не уточнял.

Итоги разговора Байдена с Путиным

В администрации Байдена уточнили, что Украина была главной темой разговора Байдена и Путина. Там заверили, что президент США прямо выразил свою позицию и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также в Белом доме США заявили, что расширят военную помощь Украины, если прибегнет к новым агрессивным действиям. В то же время в США подчеркнули, что готовы помочь продвижению реализации Минских соглашений.

Важно! Об итогах переговоров с Путиным Байден уже проинформировал Францию, Германию, Италию и Великобританию.

У американского президента также заверили, что США готовят "четкие ответы" на возможную эскалацию со стороны России. Там "готовы положительно ответить" на запросы стран Балтии, Румынии и Польши о военной помощи в случае эскалации в Украине.

В ОП прокомментировали переговоры политиков

У Зеленского подчеркнули, что поддерживают позицию Байдена, то есть его призывы к деэскалации ситуации и возвращению к дипломатии. Такой информацией поделился советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он убежден, что в переговорах Байдена и Путина не произошло ничего сенсационного. Якобы разговор скорее можно описать как промежуточный анализ глобальной повестки дня, который касается США и союзников.

Об итогах разговора Байдена и Путина – смотрите в видеоблоге WTF на 24 канале: