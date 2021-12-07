Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що ця розмова може відбутися ще перед розмовою Байдена та Путіна.

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Байден поговорить з Путіним, а тоді – зі Зеленським

Очільник українського МЗС підкреслив, що Зеленський вже попілкувався з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном. Ця розмова відбулася пізно ввечері 6 грудня. За словами Кулеби, Україна неодмінно дізнається про підсумки майбутньої розмови Байдена та Путіна.

Тобто будуть контакти на високому та найвищому рівні. У цьому плані в нас зі США налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог,

– наголосив міністр.

Він спростував чутки про те, що український та американський лідери говоритимуть ще перед дзвінком Байдена до очільника Кремля. Мовляв, було заплановано, що перед розмовою політиків Зеленський сконтактується з Блінкеном, а вже опісля неї – особисто з Байденом.

Зверніть увагу! Зеленський у своєму твітері повідомив, що під час дзвінка вони з Блінкеном "узгодили позиції" напередодні перемовин Байдена та Путіна. "Нічого про Україну без України", – наголосив глава держави.

Переговори Байдена та Путіна: що відомо

Політики спілкуватимуться у форматі відеозв'язку по захищеній лінії. Розмова запланована на вівторок, 7 грудня. Перші кадри розмови покажуть усім, але далі розмова буде закритою.

Як пише видання Independent, президент США згадуватиме й про Україну. Він має намір висловити своє занепокоєння через повторне скупчення російських військ біля кордону.

Ймовірно, Путін порушить питання про Україну та НАТО. Раніше російський лідер вже зухвало заявляв: хоче юридичний гарантій того, що нашу країну не приймуть до Альянсу.

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