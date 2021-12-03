Про це сказав помічник російського лідера із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Важливо У МЗС Росії сподіваються на "швидкий контакт" Путіна та Байдена

За словами Ушакова, Путін і Байден можуть обговорити проблему досягнення юридичних домовленостей, які виключають будь-який подальший поступ НАТО на схід. У цьому контексті мовиться про Україну.

Це наша пропозиція щодо необхідності проведення роботи з досягнення домовленостей, які виключали б будь-який подальший поступ НАТО на схід і розміщення військових на території суміжних з Росією держав. Включаючи і Україну,

– зазначив помічник російського лідера.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо не розширення альянсу на схід. Також Ушаков згадав про напружену ситуацію на кордоні з Україною, але "забув", що саме Росія винна в ескалації і дестабілізаційних діях.

Інші теми зустрічі

Крім того, не виключив Ушаков, президенти Росії та США можуть обговорити і становище на ринку нафти. Серед інших тем:

стратегічна стабільність,

двосторонні відносини,

Афганістан, Іран та Лівія,

пандемія COVID-19,

боротьба зі зміною клімату.

Що відомо про зустріч Байдена та Путіна

Ушаков заявив, що дату зустрічі з відеозв'язку російського лідера Володимира Путіна та президента США Джо Байдена попередньо затвердили, її оголосять після погодження з американською стороною.

Проробляється можливість проведення спілкування Путіна із Байденом у форматі відеоконференцзв'язку. Причому цей контакт може відбутися вже найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції,

– зазначив Ушаков.

Він додав, що зараз зустріч лідерів двох держав у форматі відеоконференції досить активно готується. Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін та Байден можуть провести переговори 7 грудня.