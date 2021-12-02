Про можливу телефонну розмову повідомили в російському дипвідомстві. Проте жодних деталей більше не назвали, інформують російські ЗМІ.
Тим часом У Путіна заявили про "високу ймовірність військових дій" на Сході та Півдні України
Лавров каже, що США та Росія можуть домовлятись
Тим часом у Стокгольмі міністр закордонних справ Росії зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Лавров запевнив голову Держдепу, що Москва готова відновити діалог з Вашингтоном. Головне завдання, на думку міністра, – це вирішення проблеми з функціонуванням посольств обох країн.
Я вважаю, що це одна з тих тем, яку можна дуже швидко вирішити та надіслати сигнал, що ми все-таки можемо домовлятися,
– сказав Лавров.
Зазначимо, що в січні – лютому 2021 року російські дипломати покинули представництво у Вашингтоні. Росія зобов'язала і співробітників американського посольства покинути країну.
Москва начебто зацікавлена у відновленні діалогу щодо України
Згадав Лавров і про Україну. Російський дипломат запевняв Блінкена, що Москва зацікавлена у діалозі з Вашингтоном – задля врегулювання конфлікту на Донбасі.
Раніше Кулеба зустрівся з Блінкеном у Стокгольмі: обговорили жорсткі економічні санкції для Росії
Коротко про зустріч Байдена та Путіна
- Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбулась 16 червня у Женеві.
- У Кремлі заявили, що ще до кінця 2021 року відбудуться онлайн-переговори між главами держав.
- У США, тим часом, сказали, що інформації про планування перемовин між Путіним та Байденом поки немає.