О возможном телефонном разговоре сообщили в российском дипведомстве. Однако никаких деталей больше не назвали, информируют российские СМИ.
Между тем У Путина заявили о "высокой вероятности военных действий" на Востоке и Юге Украины
Лавров говорит, что США и Россия могут договариваться
Тем временем в Стокгольме министр иностранных дел России встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заверил главу Госдепа, что Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном. Главная задача, по мнению министра, – это решение проблемы с функционированием посольств обеих стран.
Я считаю, что это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить и отправить сигнал, что мы все-таки можем договариваться,
– сказал Лавров.
Отметим, что в январе – феврале 2021 года российские дипломаты покинули представительство в Вашингтоне. Россия обязала и сотрудников американского посольства покинуть страну.
Москва якобы заинтересована в возобновлении диалога касаемо Украины
Вспомнил Лавров и об Украине. Российский дипломат уверял Блинкена, что Москва заинтересована в диалоге с Вашингтоном – для урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России
Кратко о встрече Байдена и Путина
- Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве.
- В Кремле заявили, что еще до конца 2021 года состоятся онлайн-переговоры между главами государств.
- В США между тем сказали, что информации о планировании переговоров между Путиным и Байденом пока нет.