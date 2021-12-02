Глава МЗС України Кулеба зауважив, що його зустріч з держсекретарем США Блінкеном була дружньою. Зокрема, політики підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та Штатів.

Зауважте Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС

Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями,

– наголосив Кулеба.

Під час зустрічі мали обговорити 3 питання

Кулеба напередодні зустрічі розповідав, що збирається обговорити з Блінкеном 3 ключові питання. Мовиться про:

надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях;

розробка санкційного пакета;

поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Також Кулеба та Блінкен планували "звірити свої годинники щодо наявної в нас інформації стосовно російських планів та намірів".