Глава МЗС України Кулеба зауважив, що його зустріч з держсекретарем США Блінкеном була дружньою. Зокрема, політики підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та Штатів.
Зауважте Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС
Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями,
– наголосив Кулеба.
Під час зустрічі мали обговорити 3 питання
Кулеба напередодні зустрічі розповідав, що збирається обговорити з Блінкеном 3 ключові питання. Мовиться про:
- надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях;
- розробка санкційного пакета;
- поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.
Також Кулеба та Блінкен планували "звірити свої годинники щодо наявної в нас інформації стосовно російських планів та намірів".