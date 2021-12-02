Дипломати зустрілися у межах засідання Північноатлантичної ради НАТО у Ризі. Вони домовилися й надалі зміцнювати особливе партнерство України та Канади.

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Кремль має бачити, що Захід готовий на рішучі дії

Кулеба розповів Жолі про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях й вздовж державного кордону. Він звернув увагу на ознаки того, що Росія готується до можливого нового вторгнення в Україну. З огляду на це, міністри обговорили конкретні кроки у рамках комплексного пакета стримування Росії від подальших агресивних дій.

Якщо в Росії бачитимуть, що Захід серйозно ставиться до ситуації й готовий на рішучі дії, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь-яких військових авантюр,

– наголосив Кулеба.

Раніше дипломат розкрив деталі про комплексний пакет стримування Росії, який обговорюють з іноземними партнерами. Він включатиме політичний тиск й потужні сигнали підтримки України. Крім цього, у випадку нового вторгнення Росії розглядатимуть й запровадження еконічних санкцій проти держави-агресорки.

Важливо! Напередодні у Держдепі США пригрозили Росії сильними економічними санкціями. Раніше від введення таких обмежень у країні відмовлялися.

Кулеба: Канада допомагає конкретними діями

Український міністр подякував Жолі за те, що Канада непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, при чому – не лише на словах, але й конкретними діями. Як приклад він навів участь крани операції UNIFIER, яка ефективно посилює ЗСУ. Дипломати також обговорили, як країни надалі співпрацюватимуть у сферах безпеки оборони.