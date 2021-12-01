Посадовець попередив, що НАТО піде на такі кроки, якщо Росія посилить агресію проти України. Мовляв, у такому випадку Альянс буде змушений вживати відповідних заходів.
Зверніть увагу Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США
Блінкен підкреслив, що Вашингтон вже попереджав російську сторону про ймовірні наслідки у випадку загострення кризи з Україною. "Ми готові вживати серйозних заходів. У НАТО готові посилювати свій східний фланг", – зазначив держсекретар.
Росії загрожують нові економічні санкції
Коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, державний секретар пояснив, що США "повинні готуватися до будь-якого розвитку подій". Втім, краще буде, якщо Київ та Москва таки врегулюють кризу. В цьому, мовляв, можуть допомогти мінські домовленості. Крім цього, Блінкен заявив, що США будуть готові й до сильних економічних обмежувальних заходів проти Росії. Раніше від запровадження таких санкцій у країні відмовлялися.
Ми ясно дали зрозуміти: якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, ми відреагуємо рішуче,
– пригрозив він.
НАТО має готуватися до різних сценаріїв
Як пояснив Блінкен, країни-члени НАТО не володіють конкретною інформацією щодо намірів Росії. Та попри це Альянс повинен бути готовим до будь-яких заходів стримування, які змусять Москву змінити курс. "Ми не знаємо, чи ухвалено рішення про вторгнення, але знаємо про нарощування сил на випадок, якщо це станеться", – пояснив глава Держдепу. Він запевнив, що США обговорюють це не лише з союзниками та партнерами, але й безпосередньо з Путіним.
Путін не хоче, аби Україну прийняли в НАТО
- Російський президент вимагає юридичних гарантій про нерозширення Альянсу на Схід, тобто не допустити членства України. Він зухвало заявив, що вбачає загрози у навчаннях НАТО поблизу кордонів Росії.
- Він звинувачує Захід в тому, що там нібито "ігнорують законну російську стурбованість у сфері безпеки". Саме цим політик хоче виправдити скупчення військових сил біля кордонів з Україною.