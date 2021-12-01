Посадовець попередив, що НАТО піде на такі кроки, якщо Росія посилить агресію проти України. Мовляв, у такому випадку Альянс буде змушений вживати відповідних заходів.

Зверніть увагу Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США​

Блінкен підкреслив, що Вашингтон вже попереджав російську сторону про ймовірні наслідки у випадку загострення кризи з Україною. "Ми готові вживати серйозних заходів. У НАТО готові посилювати свій східний фланг", – зазначив держсекретар.

Росії загрожують нові економічні санкції

Коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, державний секретар пояснив, що США "повинні готуватися до будь-якого розвитку подій". Втім, краще буде, якщо Київ та Москва таки врегулюють кризу. В цьому, мовляв, можуть допомогти мінські домовленості. Крім цього, Блінкен заявив, що США будуть готові й до сильних економічних обмежувальних заходів проти Росії. Раніше від запровадження таких санкцій у країні відмовлялися.

Ми ясно дали зрозуміти: якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, ми відреагуємо рішуче,

– пригрозив він.

НАТО має готуватися до різних сценаріїв

Як пояснив Блінкен, країни-члени НАТО не володіють конкретною інформацією щодо намірів Росії. Та попри це Альянс повинен бути готовим до будь-яких заходів стримування, які змусять Москву змінити курс. "Ми не знаємо, чи ухвалено рішення про вторгнення, але знаємо про нарощування сил на випадок, якщо це станеться", – пояснив глава Держдепу. Він запевнив, що США обговорюють це не лише з союзниками та партнерами, але й безпосередньо з Путіним.

Важливо! Блінкен закличе російського міністара закордонних справ Сергія Лаврова відвести війська Росії від України. Він наголосив, що Вашингтон не шукає конфлікту.

Путін не хоче, аби Україну прийняли в НАТО