Тобто очільник Кремля фактично вимагає не допустити членства України у НАТО. Про це він говорив під час виступу на традиційній церемонії вручення вірчих грамот.

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Очільник Кремля хоче "надійних гарантій безпеки"

Російський президент бідкався, що Захід нібито не виконував взяті на себе усні зобов'язання. Тому, мовляв, тепер Росія хоче саме юридичних гарантій. Путін наголосив, що планує домогтися "надійних і довгострокових гарантій безпеки". Він запевнив, що у перемовинах зі США та їхніми союзниками буде наполягати на формуванні конкретних домовленостей, які виключають будь-які просування НАТО по східному напрямку.

Як Путін виправдовує скупчення військ біля України

Глава держави-агресорки обурився, що "законну російську стурбованість у сфері безпеки" нібито проігнорували й продовжують робити це досі. Фактично він звинуватив західних колег у невідповідності обіцянок та дій. Й додав, що напруга на західних кордонах Росії зростає, зокрема тому, що війська НАТО підійшли до них надто близько. В такий спосіб політик очевидно намагається виправдати стягування сил до кордонів з Україною.

Не ми комусь погрожуємо. З урахуванням реального стану справ, звинувачувати нас у чомусь, тобто звалювати провину із "хворої голови на здорову", це щонайменше безвідповідально,

– цинічно підсумував Путін.

Що напередодні заявили у НАТО

Напередодні генсека організації запитали, чи НАТО "дає Путіну те, чого він хоче", відкладаючи потенційний вступ України. У відповідь Єнс Столтенберг підкреслив, що Росія не має права втручатися в євроатлантичний шлях України. Він запевнив, що Альянс підтримує реформи, боротьбу з корупцією й модернізацію інституцій у сфері безпеки й оборони в Україні.

"Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям. Потрібне рішення 30 країн-членів. Має бути консенсус, щоб прийняти нову країну-члена", – пояснив генсек НАТО. Він додав, що Україна є суверенною незалежною державою й має право самостійно обирати свій шлях, зокрема – щодо безпекових альянсів.

Довідка. Раніше у НАТО вкотре наголосили, що не братимуть участь у воєнних діях проти Росії на боці України. Там закликали розуміти різницю між союзниками та партнерами організації.