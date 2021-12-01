Зеленський виступив 1 грудня у Верховній Раді із традиційним президентським зверненням. Зокрема, він порушив питання ведення діалогу з державою-агресоркою.
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Необхідність діалогу України та Росії
Президент вважає, що українська влада не зможе повернути під контроль окупований Донбас без прямого діалогу з керівництвом Росії.
Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією, і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають,
– зазначив Зеленський.
Він переконаний, що українці не повинні боятися говорити одне одному правду, особливо, знаючи про сильну потужну українську армію. "Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити й про це говорити, то давайте нічого не робити", – додав глава держави.
Також президент наголосив, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська. А воно може протидіяти окупантам.
Сам Зеленський, за його словами, не боїться прямого діалогу із Росією та готовий вести перемовини з Володимиром Путіним.
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Можливість подальшого вторгнення Росії: що відомо
- Ще у жовтні США попередили Україну про можливе загострення агресії зі сторони Росії. Згодом цю інформацію підтвердила і розвідка Міноборони.
- Військове керівництво запевняє, що Київ готовий протидіяти атаці Москви, а міжнародна спільнота висловлює свою підтримку.
- Сама ж Росія каже, що нападів не планує, а все це начебто провокації. Водночас Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що очільник Кремля має привселюдно сказати: "Росія не готує повномасштабне вторгнення до України".
- Зустріч Зеленського з Путіним вже неодноразово ініціювала українська влада, натомість російська щоразу вигадує, чому вона не повинна відбутися.