Зеленський виступив 1 грудня у Верховній Раді із традиційним президентським зверненням. Зокрема, він порушив питання ведення діалогу з державою-агресоркою.

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Необхідність діалогу України та Росії

Президент вважає, що українська влада не зможе повернути під контроль окупований Донбас без прямого діалогу з керівництвом Росії.

Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією, і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають,

– зазначив Зеленський.

Він переконаний, що українці не повинні боятися говорити одне одному правду, особливо, знаючи про сильну потужну українську армію. "Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити й про це говорити, то давайте нічого не робити", – додав глава держави.

Також президент наголосив, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська. А воно може протидіяти окупантам.

Сам Зеленський, за його словами, не боїться прямого діалогу із Росією та готовий вести перемовини з Володимиром Путіним.

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