Зеленский выступил 1 декабря в Верховной Раде с традиционным президентским обращением. В частности, он поднял вопрос ведения диалога с государством-агрессором.

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Необходимость диалога Украины и России

Президент считает, что украинская власть не сможет вернуть под контроль оккупированный Донбасс без прямого диалога с руководством России.

Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают,

– отметил Зеленский.

Он убежден, что украинцы не должны бояться говорить друг другу правду, особенно зная о сильной мощной украинской армии. "Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать", – добавил глава государства.

Также президент подчеркнул, что Украина не сможет остановить войну без украинского войска. А оно может противодействовать оккупантам.

Сам Зеленский, по его словам, не боится прямого диалога с Россией и готов вести переговоры с Владимиром Путиным.

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