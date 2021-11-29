Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что в обществе сеется страх и паника, это последствия действия информационной кампании.
Важно Генсек НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации у границы Украины
Такое обострение у нас происходит регулярно, – Маляр
Маляр подчеркнула, если речь идет об обострении, то это – расширение эскалации вглубь украинской территории.
Но такое обострение у нас происходит регулярно. То есть ВСУ, наша разведка, министерство обороны – мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории,
– сказала Маляр.
Россия умышленно ищет повод для провокаций
По словам замминистра, периодов, когда происходит рост угрозы – очень много. Сейчас ситуация похожа на ту, что была весной 2021 года. Разница – только в мощной информационной кампании. Россия лишь ищет повод для провокаций и спусковым крючком может стать во что бы то ни стало.
Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы, –
– отметила Маляр.
Ранее в России высказывания о возможном нападении назвали "истерией"
Отметим, что накануне в России отреагировали на сообщение о возможном нападении на Украину. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию попытками "нагнетать истерику". Обвинил в этом рупор Кремля президента и "англосаксонские СМИ".
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Российские войска у границы Украины: коротко
- Первыми о наращивании российских войск около украинской границы сообщили американские СМИ. Они опубликовали фото со спутника.
- Впоследствии эти данные подтвердила американская разведка.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова наступление России может состояться уже в январе – феврале 2022 года.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к деэскалации ситуации.