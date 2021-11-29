Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що у суспільстві сіється страх та паніка, це наслідки дії інформаційної кампанії.

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Таке загострення в нас відбувається регулярно, – Маляр

Маляр наголосила, якщо мовиться про загострення, то це – розширення ескалації вглиб української території.

Але таке загострення у нас відбувається регулярно. Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони – ми спостерігаємо нескінченний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території,

– сказала Маляр.

Росія навмисне шукає привід для провокацій

За словами заступниці міністра, періодів, коли відбувається зростання загрози – дуже багато. Наразі ситуація схожа на ту, що була навесні 2021 року. Різниця – лише у потужній інформаційній кампанії. Росія лише шукає привід для провокацій і спусковим гачком може стати будь-що.

Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові, –

– зауважила Маляр.

Раніше в Росії висловлювання про можливий напад назвали "істерією"

Зазначимо, що напередодні у Росії відреагували на повідомлення про можливий напад на Україну. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав цю інформацію спробами "нагнітати істерику". Звинуватив у цьому рупор Кремля президента Зеленського та "англосаксонські ЗМІ".

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