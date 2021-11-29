Відповідну заяву в інтерв'ю Politico зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він переконаний, що відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО.
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Шмигаль про необхідність підтримки НАТО
Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України,
– зазначив прем'єр.
За словами глави Кабміну, постійне нарощування російського військового контингенту поблизу українських кордонів – один з інструментів політики Кремля.
Шмигаль заявив, що Росія регулярно демонструє свій військовий потенціал та прагне зірвати євроатлантичні прагнення України. Кремль зацікавлений не тільки в дестабілізації ситуації в Україні, а й у нестабільній ситуації у країнах ЄС та НАТО.
"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив Шмигаль.
Росія також використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, зокрема кібератаки та дезінформаційні кампанії.
Заяви НАТО про ситуацію біля кордону України
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі готові до будь-яких дій на кордоні України та Росії. Там ретельно стежать за пересуванням російських військ.
- У НАТО поки не розуміють остаточних намірів Москви, однак не сумніваються, що державі-агресорці доведеться заплатити за можливу ескалацію конфлікту.
- Столтенберг також звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону.