Відповідну заяву в інтерв'ю Politico зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він переконаний, що відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО.

Читайте також У НАТО націлились захищати Україну: як світ готується до вторгнення Росії

Шмигаль про необхідність підтримки НАТО

Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України,

– зазначив прем'єр.

За словами глави Кабміну, постійне нарощування російського військового контингенту поблизу українських кордонів – один з інструментів політики Кремля.

Шмигаль заявив, що Росія регулярно демонструє свій військовий потенціал та прагне зірвати євроатлантичні прагнення України. Кремль зацікавлений не тільки в дестабілізації ситуації в Україні, а й у нестабільній ситуації у країнах ЄС та НАТО.

"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив Шмигаль.

Росія також використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, зокрема кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Заяви НАТО про ситуацію біля кордону України