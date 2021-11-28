Накануне Джо Байден выступил с речью в которой почтил память жертв Голодомора в Украине и в очередной раз публично заявил о поддержке суверенитета нашей страны. Но в условиях нынешнего обострения со стороны России, эти слова уже несут не просто декларативный характер.

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США не готовы капитулировать перед Россией

Сейчас ситуация накалилась до такого предела, когда США уже не могут просто отступить и это создает напряжение в американском обществе. Все чаще всплывает вопрос: если Россия развяжет масштабную войну – Америка с позором бросит Украину, или же станет на защиту, тем самым ввязавшись в нее.

Американский политолог и помощник президента США по вопросам России и Европы Фиона Хилл, которая готовила личные встречи Путина с Трампом и Байденом, заявляет, что Кремль готов пойти ва-банк в этой схватке.

Очевидно, что этот вопрос, особенно в свете борьбы США с Китаем, может восприниматься в Штатах далеко неоднозначно. Но похоже, что администрация Байдена с осторожностью заявляет, что всё же не готова капитулировать перед Россией. Потому готовится к непредвиденным сценариям, в том числе и военным.

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США просит Европу помочь

В то же время США не хотят оказаться один на один в этой борьбе за Украину. Потому представитель Госдепа Нед Прайс уверяет, что Вашингтон планомерно ведет переговоры с европейскими коллегами, чтобы удостоверится, что ЕС, в случае конфликта, точно не останется в стороне.

Очевидно, что речь идет в первую очередь о Франции и Германии, как неформальных лидерах в ЕС, но не только. Накануне прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Йенс Столтенберг и Энтони Блинкена обсуждали вопрос Украины / Коллаж 24 канала

Главной темой их переговоров стал вопрос скопления российских войск вблизи Украины. Более того, этой теме будет посвящен и ближайший саммит министров обороны стран-членов Альянса, который пройдет в конце месяца. Именно этот саммит в Риге, должен закрепить программу действий НАТО на случай новой российской агрессии.

Оружие от Вашингтона

Чтобы придать уверенности европейцам в том, что США возглавят вероятную борьбу, Вашингтон направляет в Черное море еще один эсминец "Арли Бёрк". Он, цитирую: "Будет работать с союзниками и партнерами по НАТО в Черноморском регионе".

Очевидно, что НАТО могут снова провести там учения, чтобы не дать расслабится Кремлю. Кроме того, в Конгресс США внесли поправку к оборонному бюджету, которая предусматривает увеличение военной помощи Украине в 2022 году еще на 50 миллионов долларов.

До слова США посилюють військову допомогу Україні

Сенатор Роб Портман призывает своих коллег проголосовать за поправку как можно скорее, а администрацию Байдена – не задумываясь отправить в Украину больше оружия. Если эта поправка будет учтена, то Киев может получить уже 350 миллионов долларов помощи из которых 125 должны потратить на летальное оружие.

К слову, норма об увеличении поставок летального оружия уже закреплена в законе и не требует голосования. Здесь напомню, что в Белом доме всерьёз обсуждается вопрос поставок в Украину:

большего количества Javelin;

ракетных систем Stinger;

боевых вертолетов Ми-17.

Помощь от Канады

Конечно непонятно сможет ли такой настрой США убедить некоторые европейские страны перестать заигрывать с агрессией России. Но вот Канада, похоже, оказалась более решительной.

По информации канадского издания The Globe and Mail, министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность переброски в Украину дополнительного военного контингента. Отмечу, что в Украине уже находится около 200 канадских солдат, которые выступают в качестве инструкторов для украинской армии.



Анита Ананд хочет поддержать Украину военными и кораблями / Фото из фейсбука Аниты Ананд

И вот, Ананд хочет направить еще несколько сотен таких военных канадской армии. Кроме того, она рассматривает возможность переброски военного корабля в акваторию Черного моря.

И даже передислокацию (вероятно в Украину) части канадских истребителей CF-18, которые сейчас базируются в Румынии. По данным издания, Анита Ананд и премьер Канады, Джастин Трюдо, прямо сейчас взвешивают все за и против такого решения.

Главное, чтобы не боялись "разозлить Путина"

Поэтому усилия украинской дипломатии по консолидации мирового сообщества в защиту Украины приносит свои плоды. Здесь главное, чтобы те же США и Канада, не решили, что поставки оружия или переброска своих войск в Украину будет неоправданной.

Чтобы Вашингтон и Торонто не побоялись "разозлить Путина". Ведь он понимает лишь язык силы.

Тот язык силы, который звучит уже сегодня, заставляет Россию повторять одно и то же – тезис о том, что это Украина провоцирует войну. Сегодня "пресс-алкаше" России Мария Захарова снова заявила, что украинские войска якобы, пошли в наступление на Донбассе.

Но это полная ложь. В отчете ОБСЕ, на который ссылается Захарова, речь идет о том, что по обе стороны линии разграничения появились новые окопы и нет ни слова о том, что кто-то совершает наступление.