Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Рупор Кремля вважає неприйнятними заяви "англосаксонських ЗМІ та президента Зеленського".

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Пєсков переконує, що Росія не планує ні на кого наступати

Пєсков каже, що, мовляв, заяви про те, що Росія планує на когось наступати, є безпідставними.

Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, є абсолютно неприйнятною,

– заявив Пєсков.

Ба більше, речник Путіна стверджує, що таким чином, Україна намагається приховати наміри "власного силового вирішення питання на Донбасі". Саме цього у Кремлі, начебто, побоюються.

Зеленський заявив, що зі сторони Росії відбувається залякування

Зазначимо, що під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський наголосив, що зі сторони Росії відбувається залякування. Ескалація ситуації може відбутись кожного дня. При цьому глава держави запевнив, що Україна готова до цього і повністю контролює свої кордони.

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