Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю німецьким журналістам. Також він розкрив суть цих трьох елементів.

До слова Кулеба заявив, що готовий до відвертої розмови з Лавровим

Стратегія для стримування Росії

За словами глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, стратегія для стримування російської агресії існує, і містить вона три ключові елементи.

Перший – це чіткий політичний сигнал, який вже прозвучав. Другий – це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Третій – військова підтримка,

– заявив Кулеба.

Він запевнив: Москва знає, що Захід готує санкції. Також Москва отримала сигнал цілковитої міжнародної підтримки України.

Щодо ж подальшого озброєння нашої держави за допомоги міжнародних партнерів:

Кулеба переконаний, що це жодним чином не посилить конфлікт.

Навпаки, країни, які відкидають військову співпрацю з Україною, тільки зміцнюють позиції Росії.

Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися,

– повідомив глава МЗС України.

І додав, що Київ вже уклав низку угод про постачання військової техніки з кількома європейськими державами.

А тим часом: