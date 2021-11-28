Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю німецьким журналістам. Також він розкрив суть цих трьох елементів.
До слова Кулеба заявив, що готовий до відвертої розмови з Лавровим
Стратегія для стримування Росії
За словами глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, стратегія для стримування російської агресії існує, і містить вона три ключові елементи.
Перший – це чіткий політичний сигнал, який вже прозвучав. Другий – це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Третій – військова підтримка,
– заявив Кулеба.
Він запевнив: Москва знає, що Захід готує санкції. Також Москва отримала сигнал цілковитої міжнародної підтримки України.
Щодо ж подальшого озброєння нашої держави за допомоги міжнародних партнерів:
- Кулеба переконаний, що це жодним чином не посилить конфлікт.
- Навпаки, країни, які відкидають військову співпрацю з Україною, тільки зміцнюють позиції Росії.
Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися,
– повідомив глава МЗС України.
І додав, що Київ вже уклав низку угод про постачання військової техніки з кількома європейськими державами.
А тим часом:
- Велика Британія перекидає дивізію в Німеччину через війська Росії біля України.
- Однак НАТО вслід за ЄС відмовилося воювати за Україну в разі нападу Росії.
- У США ж міркують, що робити з Росією – стримувати чи умиротворяти.