Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецким журналистам. Также он раскрыл суть этих 3-х элементов.

К слову Кулеба заявил, что готов к откровенному разговору с Лавровым

Стратегия для сдерживания России

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стратегия для сдерживания российской агрессии существует, и содержит три ключевых элемента.

Первый – это уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй – это серия санкций или других ограничительных мер. Третий – военная поддержка,

– заявил Кулеба.

Он заверил, что Москва знает, что Запад готовит санкции. Также Москва получила сигнал полной международной поддержки Украины.

О дальнейшем же вооружении нашего государства с помощью международных партнеров:

Кулеба убежден, что это никоим образом не усугубит конфликт.

Напротив, страны, отвергающие военное сотрудничество с Украиной, только укрепляют позиции России.

Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, готовыми продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться,

– сообщил глава МИД Украины.

И добавил, что Киев уже заключил ряд соглашений о поставках военной техники с несколькими европейскими государствами.

А между тем: