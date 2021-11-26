У Німеччину відправлять 250 одиниць техніки

У межах модернізації британської армії перекинуть новітні танки, безпілотники й інше озброєння у Німеччину. Так планують створити регіональний вузол НАТО.

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Військова база НАТО дислокуватиметься в Зеннелагері. З Великої Британії туди відправлять:

танки Challenger-3, БМП Boxer,

безпілотники,

артилерію.

Усього перекинуть приблизно 250 одиниць техніки.

Німеччина разом з Оманом і Кенією стануть регіональними вузлами для британської армії. Вони зміцнюватимуть відносини із союзниками та запобігатимуть загрозі з боку Росії та Китаю.

Наша армія діятиме по всьому світу, маючи нагоду протистояти безлічі загроз, від кібервійни до конфлікту на полі бою,

– заявив держсекретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес.

Лондон може відправити спецпризначенців в Україну

Раніше британській ЗМІ писали, що через побоювання російської агресії Велика Британія може відправити в Україну 600 спецпризначенців. Мовиться про загін бійців Особливої повітряної служби, полк спеціальної розвідки, медиків, інженерів, зв'язківців та 16-ту десантно-штурмову бригаду.

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