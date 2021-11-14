Такі дані наводить британське видання The Mirror з посиланням на власні джерела.

Важливо Росія тримає напоготові потужне наступальне угруповання навколо України, – ОП

За словами співрозмовника видання, британське командування може перекинути в Україну 600 бійців, зокрема:

загін бійців Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS),

полк спеціальної розвідки,

медиків,

інженерів,

зв'язківців,

ще приблизно 400 військовослужбовців з 16-ї десантно-штурмової бригади.

Всі спецназівці вже знають, що їх найближчим часом можуть перекинути в Україну.

Що цьому передувало

Таку підготовку сили спецпризначення розгорнули після того, як високопоставлені особи оборонного відомства країни і глава зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур завили про те, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.

В Євросоюзі заявили, що стривожені нарощуванням військ Росії біля кордону України. Також мовиться, що це не схоже на навчання.

Зверніть увагу! 10 листопада Володимир Зеленський сказав, що переміщення військ Росії вздовж кордонів України та збільшення концентрації – це психологічний тиск зі сторони окупантів, який не діє. Президент пояснив, що українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.

Росія може прагнути просуватися вглиб України