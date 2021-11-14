Такі дані наводить британське видання The Mirror з посиланням на власні джерела.
Важливо Росія тримає напоготові потужне наступальне угруповання навколо України, – ОП
За словами співрозмовника видання, британське командування може перекинути в Україну 600 бійців, зокрема:
- загін бійців Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS),
- полк спеціальної розвідки,
- медиків,
- інженерів,
- зв'язківців,
- ще приблизно 400 військовослужбовців з 16-ї десантно-штурмової бригади.
Всі спецназівці вже знають, що їх найближчим часом можуть перекинути в Україну.
Що цьому передувало
Таку підготовку сили спецпризначення розгорнули після того, як високопоставлені особи оборонного відомства країни і глава зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур завили про те, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу.
В Євросоюзі заявили, що стривожені нарощуванням військ Росії біля кордону України. Також мовиться, що це не схоже на навчання.
Росія може прагнути просуватися вглиб України
- Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів: на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка.
- За його словами, це може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію. Кулеба наголосив: "ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність".
- Видання The Washington Post ще у жовтні 2021 року заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.