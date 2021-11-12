За словами глави українського МЗС, за останні 7 років "ви вчитесь хвилюватися". Про це політик розповів у інтерв'ю американському виданню.

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Росія може прагнути до просування на територію України

Дмитро Кулеба заявив, що на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка. Саме це й може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.

Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність,

– заявив міністр.

Він пояснив, що "ми дуже хвилюємося, але послухайте, коли ви живете поряд із Росією протягом 7 років у збройному конфлікті, ви як би вчитеся хвилюватися. До цього звикаєш".

Під час візиту в США Кулеба сказав виданню: "Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе".

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном, заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, радником Байдена з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.

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