З цього ж приводу 10 листопада висловився держсекретар Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він особливо наголосив, що наміри Кремля незрозумілі.

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"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайну активність Росії поблизу України", – заявив держсекретар США Тоні Блінкен під час брифінгу у Вашингтоні. За його словами, США не розуміють намірів Росії, але сподіваються, що та не повторить помилку 2014 року.

У нас немає ясності щодо намірів Москви, але нам відомі її методи. Ми стурбовані, адже Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши знову зробити те, що вже робила у 2014,

– сказав Блінкен.

Вочевидь, мовиться саме про помилку початку масштабної збройної агресії Росії проти України.

Як відреагував на заяву Тоні Блінкена Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час цієї ж спільної з Блінкеном пресконференції сказав, що отримав у Вашингтоні "детальнішу картину спроб ескалації" з боку Росії.

Те, що ми почули й побачили сьогодні у Вашингтоні, відповідає нашим власним дослідженням та аналізу, та додає деякі нові елементи. Все це дає нам змогу мати найкращу і найповнішу картину,

– сказав Кулеба.

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