З цього ж приводу 10 листопада висловився держсекретар Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він особливо наголосив, що наміри Кремля незрозумілі.
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У США продовжують наполягати, що Росія нарощує кількість військ на кордоні з Україною
"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайну активність Росії поблизу України", – заявив держсекретар США Тоні Блінкен під час брифінгу у Вашингтоні. За його словами, США не розуміють намірів Росії, але сподіваються, що та не повторить помилку 2014 року.
У нас немає ясності щодо намірів Москви, але нам відомі її методи. Ми стурбовані, адже Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши знову зробити те, що вже робила у 2014,
– сказав Блінкен.
Вочевидь, мовиться саме про помилку початку масштабної збройної агресії Росії проти України.
Як відреагував на заяву Тоні Блінкена Дмитро Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час цієї ж спільної з Блінкеном пресконференції сказав, що отримав у Вашингтоні "детальнішу картину спроб ескалації" з боку Росії.
Те, що ми почули й побачили сьогодні у Вашингтоні, відповідає нашим власним дослідженням та аналізу, та додає деякі нові елементи. Все це дає нам змогу мати найкращу і найповнішу картину,
– сказав Кулеба.
Агресія Росії проти України: про незрозумілу ситуацію листопада 2021 року
- У 2014 Росія розпочала збройну агресію на Сході України та підтримувати там проросійських бойовиків, хоч офіційно цього й не визнає. Відтоді Кремль також постійно нарощує війська поблизу кордонів з Україною та в окупованому Криму.
- Весною Росія провела масштабні навчання, перекинувши до західних своїх кордонів щонайменше дві армії. Частково після навчань війська відійшли, але – не всі. Тоді мовилося, що на наших кордонах стоять приблизно 80 тисяч російських військових.
- І от наприкінці жовтня в американських ЗМІ раптово здійнявся галас – мовляв, Росія знову нарощує чисельність своїх військ біля кордону з Україною, що, ясна річ, викликає занепокоєння. Журналісти навіть показали супутникові фото військової техніки Росії.
- А проте військові відомства України запевнили, що станом на 2 листопада жодних змін на кордоні з Росією не відбулося. Приблизно те ж сказав і у своєму зверненні до українців 10 листопада президент Володимир Зеленський.