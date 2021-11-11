По этому же случаю 10 ноября высказался госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он особо подчеркнул, что намерения Кремля неясны.
Также интересно Блинкен на встрече с Кулебой заявил, что Россия не использует газ как оружие
В США продолжают настаивать, что Россия наращивает количество войск на границе с Украиной
"Мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины", – заявил госсекретарь США Тони Блинкен во время брифинга в Вашингтоне. По его словам, США не понимают намерений России, но надеются, что та не повторит ошибку 2014 года.
У нас нет ясности по поводу намерений Москвы, но нам известны ее методы. Мы обеспокоены, ведь Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись снова сделать то, что уже делала в 2014,
– сказал Блинкен.
Очевидно, речь именно об ошибке начала масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Как отреагировал на заявление Тони Блинкена Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время этой совместной с Блинкеном пресс-конференции сказал, что получил в Вашингтоне "подробную картину попыток эскалации" со стороны России.
То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным исследованиям и анализу, и добавляет некоторые новые элементы. Все это позволяет нам иметь самую лучшую и наиболее полную картину,
– сказал Кулеба.
Агрессия России против Украины: о непонятной ситуации ноября 2021 года
- В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на Востоке Украины и поддерживать там пророссийских боевиков, хотя официально этого и не признает. С этого времени Кремль также постоянно наращивает войска вблизи границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Весной Россия провела масштабные учения, перекинув на западные свои границы не менее двух армий. Частично после учений войска отошли – но не все. Тогда говорилось, что на наших границах стоят около 80 тысяч российских военных.
- И вот в конце октября в американских СМИ внезапно поднялась шумиха – мол, Россия снова наращивает численность своих войск у границы с Украиной, что, конечно, вызывает беспокойство. Журналисты даже показали спутниковые фото военной техники России.
- Однако военные ведомства Украины заверили, что по состоянию на 2 ноября никаких изменений на границе с Россией не произошло. Приблизительно то же сказал и в своем обращении к украинцам 10 ноября президент Владимир Зеленский.