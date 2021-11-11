По этому же случаю 10 ноября высказался госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он особо подчеркнул, что намерения Кремля неясны.

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"Мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины" , – заявил госсекретарь США Тони Блинкен во время брифинга в Вашингтоне. По его словам, США не понимают намерений России, но надеются, что та не повторит ошибку 2014 года.

У нас нет ясности по поводу намерений Москвы, но нам известны ее методы. Мы обеспокоены, ведь Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись снова сделать то, что уже делала в 2014,

– сказал Блинкен.

Очевидно, речь именно об ошибке начала масштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Как отреагировал на заявление Тони Блинкена Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время этой совместной с Блинкеном пресс-конференции сказал, что получил в Вашингтоне "подробную картину попыток эскалации" со стороны России.

То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным исследованиям и анализу, и добавляет некоторые новые элементы. Все это позволяет нам иметь самую лучшую и наиболее полную картину,

– сказал Кулеба.

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