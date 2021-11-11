По меньшей мере, об этом заявил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Это произошло в Вашингтоне 10 ноября на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также интересно Киев и Вашингтон не имеют расхождений по ситуации на границе, – Кулеба

Блинкен и Кулеба не сошлись во мнениях касаемо действий России на энергорынке

США: Россия пока не использует газ как оружие

В Вашингтоне 10 ноября глава Госдепа США Тони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели совместную пресс-конференцию. Среди прочего говорили о проблемах в энергетической сфере.

Примечательно, что мнения Блинкена и Кулебы не совпали по отношению к поведению России. Первый считает – пока нет оснований говорить, что Россия использует газ как оружие.

Мол, США следят за ситуацией на энергетических рынках и действиями Кремля.

И если Россия будет использовать газ как оружие, то будут и санкции.

Однако пока Москва эту черту не пересекла.

Россия раньше уже использовали газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова. Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а так же Германия, будем готовы на решительные шаги,

– заявил Блинкен.

Впоследствии он пояснил, что считает красной чертой полное прекращение транспортировки газа по территории Украины.

Украина не согласилась с позицией США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с американским коллегой.

Мы считаем, что Россия уже использует газ как оружие,

– заявил он.

И добавил, что Украина ожидает от Вашингтона и Берлина "четких сигналов" о недопустимости энергетического шантажа со стороны Москвы.

Обратите внимание: Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен подписали в этот же день Хартию стратегического партнерства Украина – США, которая на десятилетие определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых областях.

Коротко о газовом кризисе 2021 года