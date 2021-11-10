Такое заявление министр иностранных дел сделал накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Журналисты спросили Кулебу о стягивании российских войск к границе.

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Есть расхождения в терминологии

Так, по словам Кулебы, есть разногласия в терминологии, которая используется по ситуации на границе.

Одно дело – это когда массово перебрасываются войска. Это уже настораживает. Но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления,

– отметил дипломат.

Он добавил, что пока разведка не видит образования наступательных формирований вдоль границы. Однако это не отменяет факт, что Россия создала там серьезное вооруженное напряжение.

Что этому предшествовало