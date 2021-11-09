Британская оборонно-разведывательная компания Janes зафиксировала батальон танков в Воронежской области. Переброска танков там продолжается по меньшей мере с 7 ноября.

Обратите внимание Концентрации войск России на границе нет – но активизировалась разведка, – комитет Рады

На этот раз ситуация иная

В конце октября российские войска перебросили танки в Брянскую и Курскую области, которые тоже граничат с Украиной.

По данным компании Janes, нынешние действия России отличаются от событий весны 2021 года, когда Кремль открыто стягивал войска к границе. Теперь танки Т-80У перевозят ночью. Вероятно, такие махинации осуществляют элитные наземные спецподразделения.

Российский полигон "Погоново": карта

Британские разведчики считают, что такие действия России направлены не только на запугивание, но и на создание активной угрозы.

Предварительные заявления о стягивании Россией войск