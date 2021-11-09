Речь идет о деятельности по сбору информации. Об этом рассказала заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая 8 ноября.
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Комитет Рады заявил, что есть активизация разведки России
Безуглая объяснила, что есть перемещение российских войск и вооружения вблизи украинской границы, однако активизировалась деятельность разведки России: "Например, с начала года (говорится о 2021 годе – 24 канал) зафиксировано 109 разведывательных полетов авиации, тогда как за весь 2020 их было 34".
Также наблюдается усиление различных вариантов разведки вдоль границы с нами со стороны России, то есть на временно оккупированных территориях. Действительно, масштабного перемещения тех или иных воинских подразделений пока не зафиксировали, но какая-то активация сбора информации присутствует,
– объяснила нардеп.
Она также рассказала, что возле украинской границы находится ориентировочно 92 тысячи представителей личного состава войск России, а также те подразделения, которые фактически являются российскими, но действуют как подконтрольные России боевики.
"На границе 36 тактических групп России, 31 из которых там на постоянной основе", – заявила нардеп.
Она добавила, что эти действия следует рассматривать вместе с энергетическим кризисом, который Россия искусственно создает для продвижения своих интересов в Европе.
Кратко об информации относительно войск России на границе с Украиной
- Американское издание The Washington Post в конце октября опубликовало статью в которой заявило, что возле границ Украины увеличивается количество воинских подразделений и техники России. Это якобы вызвало беспокойство среди американских и европейских политиков.
- Впоследствии Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия снова стягивает войска к границе Украины.
- Между тем в Минобороны Украины не фиксировали увеличение войск.
- В Офисе Президента информацию западных СМИ называли "элементами психологического или пропагандистского давления".
- Представитель президента пояснил, что количество российских войск у границы Украины не изменилось. Произошли "не так количественные, как качественные изменения". Также "продолжается определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ".