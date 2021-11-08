Следовательно, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен 1 ноября заслушать представителей разведки относительно ситуации на линии разграничения.

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"ГУР МОУ доложит на заседании", – сообщила Марьяна Безуглая. Она отметила, что туда придет и министр бороны Алексей Резников относительно выполнения Государственного оборонного заказа.

Численность войск России на границе

В Генеральном управлении разведки указали, что внимательно отслеживают ситуацию, которая сложилась вблизи границ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины.

По состоянию на начало ноября 2021 года возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Россией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек,

– добавили в ГУР.

Обратите внимание! Разведчики также информируют, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Россия провела серию широкомасштабных учений.

Вероятное скопление войск России: коротко

Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.

Между тем в Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.

Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.

Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.

Алексей Данилов опроверг информацию, которую распространяют западные медиа о вероятной концентрации российских войск на границе с Украиной, назвав это "сознательной дезинформацией".

Текст публикации Марьяны Безуглой:

Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границах с РФ.

И уже сегодня работаем в комитете с новым министром Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым касаемо выполнения государственного оборонного заказа.