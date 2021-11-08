Відтак, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір 1 листопада заслухати представників розвідки стосовно ситуації на лінії розмежування.

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"ГУР МОУ доповість на засіданні", – повідомила Мар'яна Безугла. Вона зазначила, що туди прийде й міністр борони Олексій Рєзніков щодо виконання Державного оборонного замовлення.

Чисельність військ Росії на кордоні

У Генеральному управлінні розвідки вказали, що уважно відстежують ситуацію, яка склалась поблизу кордонів та на тимчасово окупованих територіях Криму й Донеччини і Луганщини.

Станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Росією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб,

– додали в ГУР.

Зверніть увагу! Розвідники також інформують, що протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону Росія провела серію широкомасштабних навчань.

Ймовірне скупчення військ Росії: коротко

Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.

Натомість у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не фіксують.

Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують пильно стежити за ситуацією на лінії розмежування.

Politico оприлюднило знімки з супутника, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також самохідної артилерії разом із військами у районі російського міста Єльня.

Олексій Данілов заперечив інформацію, яку поширюють західні медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, назвавши це "свідомою дезінформацією".

Текст публікації Мар'яни Безуглої:

Сьогодні ГУР МОУ доповість на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ.

І вже сьогодні працюємо в Комітеті з новим Міністром Міністерство оборони України Олексієм Рєзніковим щодо виконання Державного оборонного замовлення.