Мовиться про діяльність зі збору інформації. Про це розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла 8 листопада.
До теми Комітет Ради заслухає розвідників через ситуацію на кордоні з Росією
Комітет Ради заявив, що є активізація розвідки Росії
Безугла пояснила, що є переміщення російських військ та озброєння поблизу українського кордону, проте активізувалась діяльність розвідки Росії: "Наприклад, з початку року (мовиться про 2021 рік – 24 канал) зафіксовано 109 розвідувальних польотів авіації, тоді як за весь 2020 їх було 34.
Також спостерігається посилення різних варіантів розвідки вздовж кордону з нами з боку Росії, тобто на тимчасово окупованих територіях. Дійсно, масштабного переміщення тих чи інших військових підрозділів наразі не зафіксували, але якась активація збору інформації присутня,
– пояснила нардепка.
Вона також розповіла, що біля українського кордону перебуває орієнтовно 92 тисячі представників особового складу військ Росії, а також ті підрозділи, які фактично є російськими, але діють як підконтрольні Росії бойовики.
"На кордоні є 36 тактичних груп Росії, 31 з яких там на постійній основі", – заявила нардепка.
Вон додала, що ці дії слід розглядати разом з енергетичною кризою, яку Росія штучно створює для просування своїх інтересів у Європі.
Коротко про інформацію щодо військ Росії на кордоні з Україною
- Американське видання The Washington Post наприкінці жовтня опублікувало статтю у якій заявило, що біля кордонів України збільшується кількість військових підрозділів та техніки Росії. Це буцімто спричинило занепокоєння серед американських та європейських політиків.
- Згодом Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська до кордону України.
- Натомість у Міноборони України не фіксували збільшення військ.
- В Офісі Президента інформацію західних ЗМІ називали "елементами психологічного чи пропагандистського тиску".
- Речник президента пояснив, що кількість російських військ біля кордону України не змінилася. Відбулися "не так кількісні, як якісні зміни". Також "триває певне підсилення. Саме такі зміни і стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося у публікації західних ЗМІ".