Казалось бы, после многочисленных обвинений России в том, что она стоит за энергетическим кризисом в Европе и специально его спровоцировала, дабы добиться скорейшей сертификации и запуска газопровода "Северный поток-2", а также вывода его из-под действия энергетических директив ЕС, Москва начинает "спасать" Европу от "холодной зимы", закачивая в ее ПХГ газ!

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Выглядит как проявление кристально чистой добродетели, не так ли? Нет, на самом деле – не так. И вот почему.

В конце октября я в статье "Как Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе" детально показал схему, согласно которой Россия смогла спровоцировать энергетический кризис в ЕС. И схема эта совершенно не хитроумная, а простая как 5 копеек. Вся ее суть заключается в том, что самыми крупными ПХГ в ЕС владеют дочерние компании "Газпрома" и, именно эти ПХГ злонамеренно не заполнялись с прошлой весны!

То есть, Россия, посредством "дочек" "Газпрома", намеренно не заполняла ПХГ в Германии, Австрии и Нидерландах, приближая энергетический коллапс. В то время как в странах, в которых "Газпром" не имеет доступа к местным ПХГ, таких как Польша, Франция и Великобритания, хранилища заполнены практически на 100%!

Но, сейчас Москва объявила, что начнет массированную заказчику газа в европейские ПХГ, а это значит, что ситуация исправится в лучшую сторону! Конечно же – нет!

Прежде всего, хотелось бы напомнить, что сейчас в ЕС газ из России поступает посредством газопроводов "Северный поток-1", "Турецкий поток", "Ямал — Европа", а также ГТС Украины.

Но, вся суть в том, что "Ямал — Европа" с конца сентября работал на мощности менее ¼ от своих возможностей, а сейчас и вовсе поставки по нему сведены российской стороной до нуля. А ГТС Украины Россия нагружает прокачкой в среднем 83 миллионов кубометров в сутки. Отмечу, что это меньше даже законтрактованных Россией 109 миллионов кубометров газа в сутки.

То есть, по одному трубопроводу Россия практически прекратила поставки газа в ЕС, а по-другому, ГТС Украины, минимизирует их.

Таким образом, в наличие у "Газпрома" остается лишь "Северный поток-1", который на пределе своих технических возможностей способен поставлять 150 миллионов кубометров газа в сутки.

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В свою очередь, а какова ситуация с подконтрольными "Газпрому" ПХГ в Европе, которые Россия обязывается "массированно заполнять"?

Начнем, пожалуй, с Австрии, ведь там, крупнейшее ПХГ страны Haidach заполнено на без малого 0%! Да, совершенно верно, подземное хранилище газа UGS Haidach, объемом 3,1 миллиарда кубометров заполнено на 0%!

Чуть лучше ситуация в Германии, где "Газпром" курирует сразу 4 ПХГ, самым крупным из которых является Rehden объемом 4,2 миллиарда кубометров газа. Но сейчас его объем составляет менее 400 миллионов кубометров газа, и он стремительно уменьшается, поскольку начат отбор в связи со стартом отопительного сезона.

То есть, только в Австрии и Германии два крупнейших ПХГ общим объемом 7,3 миллиарда кубометров газа России необходимо максимально быстро начать заполнять. Но, чтобы это сделать силами одного только "Северного потока-1", работающего на пределе своей пропускной способности, у нее на это уйдет минимум 50 дней. И это без учета того, что уже идет отбор газа из ПХГ, то есть, читаем – все, что будет поступать, тут же будет отбираться.

Именно поэтому всегда заполнение ПХГ, их подготовка к следующему отопительному сезону, начинались сразу же после завершения предыдущего сезона. Но в 2021 году "Газпром" и его "дочки" в ЕС осознанно не стали этого делать, доведя контролируемые ПХГ до состояния абсолютного опустошения.

Теперь Россия сообщает о том, что она готова начать максимально заполнять ПХГ в Европе, но для этого у нее нет достаточных ресурсов. Ведь она сама же прекратила поставки по "Ямал – Европа" и минимизировала транзит через ГТС Украины. А одним только "Северным потоком-1" не обойтись. Что делать?

Конечно же, запросить ускоренную сертификацию "Северного потока-2" и его немедленного запуска без учета действия энергетических директив!

Энергетический шантаж Россией всего Еврейского сообщества продолжается. И самое печальное, что самое же европейское сообщество позволило ей сейчас применять тактику шантажа по отношению к себе. И весьма показательно то, что главные лоббисты России в ЕС, Германия и Австрия, оказались не только ахиллесовой пятой ЕС в вопросе энергетической безопасности, но и основной жертвой в данном проекте "Газпрома".

Кстати, если интересно, то ГТС Украины, может без проблем нарастить транзит газа в Европу до 300 миллионов кубометров газа в сутки и даже более этого показателя. Но Россия целенаправленно этого не делает.