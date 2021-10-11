Забавным было наблюдать за тем, как ряд российских экспертов и даже официальных лиц радовались этому перенаправлению. Но, вот ведь вопрос, а чему радоваться?

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Да, вы в определённом смысле насолили Украине, но в целом, вы обязаны будете до 2024 года выполнять квоту по обязательной оплате транзита объёмом 40 миллиардов кубометров газа в год. То есть, вне зависимости, сколько вы прогоните через ГТС, годовая оплата транзита будет не ниже этого значения.

В свою очередь, "Газпром" оказывается в проигрыше.

В то время как Венгрия будет получать российской газ по той же стоимости, что и получала, "Газпрому" придётся учитывать не только транспортировку из северной части Западной Сибири в южном направлении с поставкой через Чёрное море и последующий транзит не только через Турцию, но и через Болгарию и Сербию.

"Газпром" в попытке насолить Украине, не только ей данным финтом не насолил, как минимум до 2024 года, но и значительно уменьшил свою прибыль от данных поставок посредством более длинного маршрута и большего количества транзитных игроков.

Странно, что российские эксперты и их пророссийские аналоги в Украине данный момент грубо упускают из виду уже неделю как к ряду. Возможно потому, что авантюра "Газпрома" с поставками газа в Венгрию в обход ГТС Украины, в первую очередь ударит по кошелькам самих же россиян.

А кто же еще, если не они, должны будут оплачивать нехватку поступлений в бюджет РФ?