Россия организовала форменный шантаж ЕС с целью вынудить Европейский Союз снять действие энергетических директив в отношении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" (который до сих пор еще даже не запущен), сохранив выполнение старых контрактов, но, не увеличивая их объем накануне отопительного сезона.

Читайте также Газ в Венгрию: "Газпром" хочет назло маме отморозить себе уши

То есть, фактически, не нарушая контрактных обязательств, но отказываясь их расширять, Россия поставила Европу в положение ограниченных энергетических ресурсов, накануне зимы. Ведь годичная норма потребления именно российского газа в ЕС составляет от 180 до более 200 миллиардов кубометров в зависимости от суровости зимы. Нынешние объемы поставок природного газа из РФ в ЕС не могут обеспечить и близко даже минимального значения этого потребления.

С другой стороны, а ради чего весь этот эпический скандал, который лишь ухудшит положение России на международной арене? Ухудшит потому, что европейские СМИ уже открыто, называют Россию энергетическим террористом, а разыгровка с Венгрией, поставки в которую теперь осуществляются, минуя ГТС Украины, создадут для Москвы лишь финансовые потери, нежели некие преимущества.

А собственно, вся суть эпического скандала именно в энергетической директиве, ограничивающей поставки газа в Европу по одному трубопроводу, одним поставщиком на половину от пропускной способности этого трубопровода. Звучит несколько неоднозначно, а потому, давайте на конкретных примерах и реальных цифрах разберемся в ситуации.

Важно Газовая война: Кремль ждет, когда Европа "приползет" на коленях

На сегодняшний день, поставки газа Газпромом в ЕС, помимо транзита через ГТС Украины осуществляются по трубопроводам:

"Северный поток-1" мощностью 55 миллиардов м³ (пиковая нагрузка 62 миллиарда м³);

"Ямал-Европа" мощностью 32,9 миллиардра м³ (пиковая нагрузка 35 миллиардов м³);

"Голубой поток" мощностью 16 миллиардов м³, но в основном в Турцию;

"Турецкий поток" мощностью 16 миллиардов м³, но также в основном на Турцию и не на предельных мощностях.

То есть, минимальные возможности российской газотранспортной системы составляют 120 миллиардов м³, а предельные 129 миллиардов м³.

Если будет запущен "Северный поток-2" на полную мощность, то это еще добавит объем 55 миллиардов м³, что составит минимум 175 миллиардов м³, а максимум 184 миллиардов м³. И, невероятно, но можно будет обойтись без ГТС Украины! Или?

На самом деле – нет. Нельзя будет обойтись без ГТС Украины. И вот почему.

Прежде всего, через какое место, даже в самом наилучшем случае, а именно, работе всех газопроводов на максимум своих возможностей, пропихнуть от 16 до 25 миллиардов м³ и даже более?

Кроме того, на сегодняшний день "Ямал-Европа" загружен на 1/3. “Голубой поток” на 100%, а "Турецкий поток" почти на 50% работают исключительно на Турцию, но не на Европу.

То есть, нынешнее южное направление можно не считать за полноценное, равно как и транзит через Беларусь в Польшу. В свою очередь "Северный поток-1" попал под действие энергетических директив ЕС, а "Северный поток-2" еще не введен в эксплуатацию и неизвестно когда это произойдет и когда он будет выведен вообще хотя бы на половинчатую мощность.

То есть, даже с вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия не сможет выполнять свои обязательства перед ЕС. Но и не это самое главное.

Россия до 2024 года должна при любых условиях, даже если через ГТС Украины вообще не будет прокачки транзитного газа, оплачивать транзит соответствующий 40 миллиардов м³.

Возникает вопрос, зачем нужно было устраивать весь этот цирк с энергетическим шантажом, раскрывая свое реальное, костлявое личико перед наивной европейской публикой, если еще минимум 3 года ты обязан будешь выплачивать обаятельную дань?

Читайте также В Кремле праздник: Европа с треском проиграла газовую войну

Глупость России соседствует с ее безрассудством. И насколько бы ахово это все не выглядело, и насколько бы не шокировало ценами на газ, оно раскрывает ее реальную суть. Что уж точно Кремлю не на пользу.

Цены на газ падают. Как много контрактов было заключено по спекулятивной, заоблачной цене? Сомневаюсь, что много. И вряд ли то количество, что на волне паники было заключено, сможет оправдать предстоящие России потери.

Не смешно, ребята, не смешно. А глупо. Глупо и безрассудно.

Кстати, цены на газ для россиян в этом году вырастут соответственно потерям "Газпрома" от нынешней авантюры и даже больше, дабы компенсировать потери и транзит газа в Венгрию не через Украину, а куда более длинным маршрутом с тремя странами-транзитерами.