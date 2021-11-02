Об этом в пресс-службе Генерального управления разведки сообщили в комментарии 24 каналу.
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Действительно есть такие фото, но нет сравнения (как было раньше – 24 канал). По нашим данным, таких изменений не произошло,
– отметили в ГУР.
Разведчики 1 ноября отмечали, что пристально следят за тем, растет ли количество сил противника. Особое внимание – перемещению российских войск возле украинской границы.
Что известно о снимках издания Politico
Издание Politico 1 ноября обнародовало снимки со спутника, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня. Это территория вблизи границы с Беларусью.
Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска недалеко от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России. Говорится, что подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.
Кадры со спутника / Фото Politico
Вероятное скопление войск России: коротко
- Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- Зато в Министерстве обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не зафиксировано.
- Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.