Об этом в пресс-службе Генерального управления разведки сообщили в комментарии 24 каналу.

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Действительно есть такие фото, но нет сравнения (как было раньше – 24 канал). По нашим данным, таких изменений не произошло,

– отметили в ГУР.

Разведчики 1 ноября отмечали, что пристально следят за тем, растет ли количество сил противника. Особое внимание – перемещению российских войск возле украинской границы.

Что известно о снимках издания Politico

Издание Politico 1 ноября обнародовало снимки со спутника, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня. Это территория вблизи границы с Беларусью.

Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска недалеко от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России. Говорится, что подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.



Кадры со спутника / Фото Politico

Обратите внимание! Алексей Данилов опроверг информацию, которую распространяют западные медиа о вероятной концентрации российских войск на границе с Украиной, назвав это "сознательной дезинформацией".

Вероятное скопление войск России: коротко