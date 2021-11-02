Как сообщил Владимир Зеленский в соцсетях, он обсудил с Байденом ситуацию безопасности на Донбассе.

К теме Экономическое и военное сотрудничество: Зеленский в Глазго пообщался с мировыми лидерами

США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине,

– заметил Зеленский.

Ранее Зеленский встретился с Меркель и Трюдо

В рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата Зеленский пообщался с президентами и премьер-министрами и других стран. Главными темами переговоров были экономическое сотрудничество, военная помощь и глобальные и региональные вызовы.

В частности, с Ангелой Меркель президент Украины обсудил тоже ситуацию на Донбассе, а также политический кризис в Европе. С канадским премьером Джастином Трюдо подняли вопрос упрощения условий поездок украинцев в Канаду.

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С главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном Зеленский коснулся вопросов двустороннего взаимодействия и военно-оборонного сотрудничества.

С какими еще лидерами стран встретился в Глазго президент Украины:

премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом,

главой правительства Швеции Стефаном Левеном,

премьером Грузии Иракли Гарибашвили,

главой правительства Люксембурга Ксавье Бетелем,

канцлером Австрии Александром Шалленбергом,

президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Зеленский выступил на саммите ООН относительно климата и вспомнил о Донбассе

Во время своего выступления на конференции президент Украины вспомнил и вопросы Донбасса. Он подчеркнул, "чтобы преодолевать глобальное потепление, необходимо "глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие".

Глава государства отметил, что мир получил две экологические бомбы в центре Европы – оккупированный Крым и часть Донбасса.

Текст публикации президента Зеленского:

Во время беседы с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине