Саммит СОР26 продлится в течение 1 – 2 ноября в городе Глазго в Великобритании. Зеленский обратился к участникам конференции в первый ее день.

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По словам украинского лидера, чтобы преодолевать глобальное потепление, необходимо "глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие". Мол, договоренности ничего не стоят, если для кого-то это – лишь слова. Зеленский подчеркнул, что имеет в виду не только об экологических соглашениях.

Экологические бомбы в центре Европы

Президент обратил внимание на то, что в 1994 году Украина, отказавшись от ядерного статуса, получила гарантии безопасности (в рамках Будапештского меморандума – 24 канал). Впрочем, эти договоренности так и не были выполнены. Ведь в 2014 году Россия, одно из государств-подписантов соглашения, напала на Украину. Зато планета получила две экологические бомбы в центре Европы – оккупированный Крым и часть Донбасса.

Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России, а на части Донбасса – затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды,

– заметил Зеленский.

И подчеркнул, что все это – актуальная угроза для всего мира. Политик добавил, что убежден, где бы ни произошло бедствие, оно касается абсолютно всех. В качестве примера он привел катастрофу на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ведь тогда пострадала не только Украина, но и десятки стран мира.

"Эта трагедия показывает нам, что едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, чем ожидали. Лучшая помощь – не мешать", – подчеркнул Зеленский. И добавил, что не следует воспринимать это буквально и вообще не делать.

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