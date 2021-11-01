Саміт СОР26 триватиме упродовж 1 – 2 листопада у місті Глазго, що у Великій Британії. Зеленський звернувся до учасників конференції у перший її день.

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За словами українського лідера, аби долати глобальне потепління, необхідне "глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра". Мовляв, домовленості нічого не варті, якщо для когось це – лише слова. Зеленський підкреслив, що має на увазі не лише про екологічні угоди.

Екологічні бомби у центрі Європи

Президент звернув увагу на те, що у 1994 році Україна, відмовившись від ядерного статусу, отримала гарантії безпеки (у межах Будапештського меморандуму – 24 канал). Втім, ці домовленості так і не були виконаними. Адже у 2014 році Росія, одна з держав-підписантів угоди, напала на Україну. Натомість планета отримала дві екологічні бомби у центрі Європи – окуповані Крим й частина Донбасу.

Півострів Крим з унікальною флорою та фауною став військово-морською базою Росії, а на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води,

– зауважив Зеленський.

Й наголосив, що все це – актуальна загроза для усього світу. Політик додав, що переконаний, де б не сталося лихо, воно стосується абсолютно всіх. Як приклад він навів катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Адже тоді постраждала не лише Україна, але й десятки країн світу.

"Ця трагедія показує нам, що чи не найдієвішим для відновлення довкілля є невтручання людини. Природа у Чорнобилі відновлюється швидше, ніж очікували. Найкраща допомога – не заважати", – підкреслив Зеленський. Й додав, що не слід сприймати це буквально й взагалі не робити.

Що варто знати про кліматичний саміт СОР26