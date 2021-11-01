Саміт СОР26 триватиме упродовж 1 – 2 листопада у місті Глазго, що у Великій Британії. Зеленський звернувся до учасників конференції у перший її день.
Читайте також Зеленський у Глазго домовлявся про скраплений газ з Катару
За словами українського лідера, аби долати глобальне потепління, необхідне "глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра". Мовляв, домовленості нічого не варті, якщо для когось це – лише слова. Зеленський підкреслив, що має на увазі не лише про екологічні угоди.
Екологічні бомби у центрі Європи
Президент звернув увагу на те, що у 1994 році Україна, відмовившись від ядерного статусу, отримала гарантії безпеки (у межах Будапештського меморандуму – 24 канал). Втім, ці домовленості так і не були виконаними. Адже у 2014 році Росія, одна з держав-підписантів угоди, напала на Україну. Натомість планета отримала дві екологічні бомби у центрі Європи – окуповані Крим й частина Донбасу.
Півострів Крим з унікальною флорою та фауною став військово-морською базою Росії, а на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води,
– зауважив Зеленський.
Й наголосив, що все це – актуальна загроза для усього світу. Політик додав, що переконаний, де б не сталося лихо, воно стосується абсолютно всіх. Як приклад він навів катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Адже тоді постраждала не лише Україна, але й десятки країн світу.
"Ця трагедія показує нам, що чи не найдієвішим для відновлення довкілля є невтручання людини. Природа у Чорнобилі відновлюється швидше, ніж очікували. Найкраща допомога – не заважати", – підкреслив Зеленський. Й додав, що не слід сприймати це буквально й взагалі не робити.
Що варто знати про кліматичний саміт СОР26
- У конференції візьмуть участь президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Загалом її мають намір відвідати до 120 світових лідерів.
- Саміт повинен стати майданчиком для масштабного обговорення ключових, трансформаційних змін у глобальній кліматичній політиці.
- Головна мета COP26 – активізація зусиль задля досягнення цілей Паризької угоди. Вона передбачає, зокрема, спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 градусів від доіндустріальних рівнів.
- Важливим питанянм є й значне скорочення рівня викидів парникових газів до 2030 року й досягнення нульового рівня викидів до середини сторіччя.