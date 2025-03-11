Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області повністю виправдала себе. Сили оборони змогли досягнути важливої цілі.

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Чого очікувати в Курській області

Як наголосив Світан, Сили оборони України успішно натиснули на росіян в Курській області. Зрештою вони стягнули туди близько 100 тисяч особового складу разом з військами Північної Кореї. З серпня 2024 року втрати росіян на цьому напрямку становили близько кількох десятків тисяч.

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На його думку, зараз українські підрозділи, ймовірно, перебуватимуть повністю в обороні на цьому напрямку. Це варто було робити дещо раніше.

Переходимо в оборонний режим. Зараз тривають заходи з контрольованого відходу з деяких позицій на Курщині. Укріплюються рубежі, на яких будемо стримувати росіян. Переходимо в режим глухої оборони. Зазвичай переформатування фронту на таких ділянках йде упродовж 3-4 днів. Тому вже найближчим часом побачимо нову конфігурацію фронту на цьому напрямку,

– підкреслив Світан.

Була також інформація, що Сили оборони не будуть виходити з Курщини. Це – грамотно. Оборонні рубежі краще тримати на курській землі.

Нагадаємо, нещодавно росіяни спробували проникнути в тил Сил оборони України на Курщині через трубу. Військовий ЗСУ розповів, що там сталося.