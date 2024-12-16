Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката и общественного деятеля Ярослава Гришина.

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Как функционирует АОЗ

Как рассказал Ярослав Гришин, ранее процедура закупки БПЛА в АОЗ вызвала серьезную критику из-за забюрократизированности и непрозрачности, однако сейчас ситуация значительно улучшилась.

Менеджеры АОЗ работают ежедневно с утра до поздней ночи, преодолевая трудности старой системы. Фактически, создан современный проектный офис с горизонтальным взаимодействием между специалистами, что позволило запустить конкурентный рынок,

– говорит эксперт.

По его словам, пока удалось законтрактовать продукцию на 283 миллиарда гривен, привлекая десятки производителей. Он подчеркнул, что монополию, которая существовала в области оборонных закупок более 30 лет, было успешно преодолено.

"Рынок очищен от коррупционных схем – "смотрящих", бэк-офисов и откатов. Это настоящий прорыв для оборонной сферы Украины", – подчеркнул он.

Гришин также защитил команду АОЗ от необоснованной критики, назвав ее деятельность независимой и добродетельной. Он подчеркнул важность поддержки этих изменений, отметив, что ВСУ сейчас полностью обеспечены качественными БПЛА, а их закупки происходят по адекватным ценам.