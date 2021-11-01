Президенту Украины и канадскому премьер-министру удалось пообщаться на полях климатического саммита, проходящего в Глазго. Об этом глава нашего государства сообщил на своей странице в твиттере.

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"Во время встречи на COP26 поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных устремлений и обретения членства в НАТО", – отметил Владимир Зеленский.

Положительно оценили и действие соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины,

– добавил президент.



Президент встретился с Трюдо / Фото из твиттера Владимира Зеленского

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в июне провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Трюдо поддерживает Украину

Глава правительства Канады заверил, что поддержка суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется.

Политик убедительно заявил, что рад работать над построением прочного партнерства между украинским и канадским государствами.

Текст публикации Владимира Зеленского:

Во время встречи на COP26 поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных устремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины.