Президенту України та канадському прем'єр-міністру вдалося поспілкуватися на полях кліматичного саміту, що проходить у Глазго. Про це глава нашої держави повідомив на своїй сторінці у твітері.
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"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства у НАТО", – зазначив Володимир Зеленський.
Позитивно оцінили й дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України,
– додав президент.
Президент зустрівся з Трюдо / Фото з твітера Володимира Зеленського
Трюдо підтримує Україну
- Глава уряду Канади запевнив, що підтримка суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться.
- Політик переконливо заявив, що радий працювати над побудовою міцного партнерства між українською та канадською державами.
Текст публікації Володимира Зеленського:
Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства у НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України.