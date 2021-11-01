Президенту України та канадському прем'єр-міністру вдалося поспілкуватися на полях кліматичного саміту, що проходить у Глазго. Про це глава нашої держави повідомив на своїй сторінці у твітері.

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"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства у НАТО", – зазначив Володимир Зеленський.

Позитивно оцінили й дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України,

– додав президент.

Президент зустрівся з Трюдо / Фото з твітера Володимира Зеленського

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський у червні провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Трюдо підтримує Україну

Глава уряду Канади запевнив, що підтримка суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться.

Політик переконливо заявив, що радий працювати над побудовою міцного партнерства між українською та канадською державами.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства у НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України.