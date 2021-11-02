Про це у пресслужбі Генерального управління розвідки повідомили в коментарі 24 каналу.

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Дійсно є такі фото, але немає порівняння (як було раніше – 24 канал). За нашими даними, таких змін не відбулося,

– зазначили в ГУР.

Розвідники 1 листопада наголошували, що пильно стежать за тим, чи зростає кількість сил противника. Особлива увага – переміщенню російських військ поблизу українського кордону.

Що відомо про знімки видання Politico

Видання Politico 1 листопада оприлюднило знімки з супутника, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також самохідної артилерії разом із наземними військами у районі російського міста Єльня. Це територія поблизу від кордону з Білоруссю.

Окрім того, у райони навколо Брянська та Курська неподалік від північного кордону України перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії. Мовиться, що підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.



Кадри зі супутника / Фото Politico

Зверніть увагу! Олексій Данілов заперечив інформацію, яку поширюють західні медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, назвавши це "свідомою дезінформацією".

Ймовірне скупчення військ Росії: коротко