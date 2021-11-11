Саллівану розповіли про кроки, які здійснює Україна для врегулювання процесу перемовин. Також політики говорили про взаємодію у політичній, безпековій та економічній сферах.

До речі Кулеба і Єрмак обговорили з Нуланд ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону

"Північний потік-2" та енергобезпека

Крім того, обговорили питання енергетичної безпеки в Україні та в Європі, а також "Північний потік-2". Наголосили на недопущенні використання Росією газопроводу для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Єрмак переконаний, що підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США посилить співпрацю у сфері безпеки й оборони.

Зверніть увагу! Кулеба з Єрмаком також зустрілись у Вашингтоні із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. З нею також говорили про напружену ситуацію на кордоні.

Що відбувається біля українського кордону