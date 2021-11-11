Саллівану розповіли про кроки, які здійснює Україна для врегулювання процесу перемовин. Також політики говорили про взаємодію у політичній, безпековій та економічній сферах.
До речі Кулеба і Єрмак обговорили з Нуланд ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону
"Північний потік-2" та енергобезпека
Крім того, обговорили питання енергетичної безпеки в Україні та в Європі, а також "Північний потік-2". Наголосили на недопущенні використання Росією газопроводу для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.
Єрмак переконаний, що підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США посилить співпрацю у сфері безпеки й оборони.
Що відбувається біля українського кордону
- Американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до українського кордону. Видання Politico нещодавно оприлюднило супутникові фотографії, які нібито свідчать про це.
- Однак в розвідці заспокоювали, що сил окупантів не побільшало.
- У Міноборони теж зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не було.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію про перекидання військ "свідомою дезінформацією".
- Пізніше у Володимира Зеленського пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.