Салливану рассказали о шагах, которые осуществляет Украина для урегулирования процесса переговоров. Также политики говорили о взаимодействии в политической, безопасности и экономической сферах.
Кстати Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы
"Северный поток-2" и энергобезопасность
Кроме того, обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и в Европе, а также "Северный поток-2". Подчеркнули недопустимость использования Россией газопровода для достижения своих внешнеполитических целей.
Ермак убежден, что подписание обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США усилит сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
Что происходит возле украинской границы
- Американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к украинской границе. Издание Politico недавно обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы свидетельствуют об этом.
- Однако в разведке успокаивали, что сил оккупантов не стало больше.
- В Минобороны тоже отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о переброске войск "сознательной дезинформацией".
- Позже у Владимира Зеленского объяснили, что у границы произошли "не сколько количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там таки продолжается.