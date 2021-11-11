Салливану рассказали о шагах, которые осуществляет Украина для урегулирования процесса переговоров. Также политики говорили о взаимодействии в политической, безопасности и экономической сферах.

Кстати Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

"Северный поток-2" и энергобезопасность

Кроме того, обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и в Европе, а также "Северный поток-2". Подчеркнули недопустимость использования Россией газопровода для достижения своих внешнеполитических целей.

Ермак убежден, что подписание обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США усилит сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Обратите внимание! Кулеба с Ермаком также встретились в Вашингтоне с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. С ней также говорили о напряженной ситуации на границе.

Что происходит возле украинской границы