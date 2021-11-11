Встреча министра иностранных дел Украины и руководителя Офиса Президента с Нуланд состоялась в Соединенных Штатах 10 ноября.
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Кулеба и Ермак пообщались с Нуланд
По информации МИД Украины, стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в 2021 году удалось значительно укрепить. Это произошло благодаря усилиям лидеров двух государств – президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина – США. Также уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы.
Нуланд заверила в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии, а также дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Информация о скоплении войск России: коротко
- Издание Politico недавно обнародовало новые спутниковые фотографии с украинской границы. Они якобы свидетельствуют о том, что Россия снова стягивает туда войска и технику. Ранее об этом писали и другие американские издания.
- В Минобороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространение западными СМИ таких данных "сознательной дезинформацией".
- Позже у Владимира Зеленского объяснили, что возле границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там все пржеодолжается. Однако президент заверил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.