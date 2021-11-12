По словам главы украинского МИД, за последние 7 лет "вы учитесь волноваться". Об этом политик рассказал в интервью американскому изданию.

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Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника. Именно это и может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность,

– заявил министр.

Он пояснил, что "мы очень волнуемся, но послушайте, когда вы живете рядом с Россией в течение 7 лет в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь волноваться. К этому привыкаешь".

Во время визита в США Кулеба сказал изданию: "Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя".

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном, заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном.

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